خنشلة: إجراء عملية قيصرية لامرأة مصابة بفيروس كورونا بنجاح

أخبار الجزائر
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خنشلة: إجراء عملية قيصرية لامرأة مصابة بفيروس كورونا بنجاح
بقلم نسرين محفوف

استقبلت مصالح المؤسسة الاستشفائية المتخصصة صالحي بلقاسم خنشلة، مساء الأربعاء، مريضة بفيروس كورونا Covid-19.

وقد تم تسخير الطبيبة معروق هدى على الساعة الثامنة ليلا،  بالتنسيق مع الفريق الطبي وشبه الطبي للمؤسسة، وكذا الفريق الاداري المناوب، لإجراء عملية قيصرية للمريضة.

وقد كللت العملية بالنجاح بعد تجند كل عمال وعاملات المناوبة الليلية.

وتم تحويل المريضة لقاعة العزل تحت اشراف كل من الطاقم الطبي وشبه طبي، وكذا وضع مولودها تحت المراقبة الطبية.

كما تم تعقيم جميع المصالح بالمؤسسة من طرف اعوان الحماية المدنية حفاظا على سلامة الجميع.


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