خنشلة: إحالة 15 موظفا ببلدية انسيغة على العدالة بسبب قضايا إختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية

قام عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بخنشلة بإحالة ملفات جزائية تخص 15 موظفا يشتغلون ببلدية انسيغة أمام محكمة خنشلة.

وحسب المعلومات المتوفرة “لدى النهار”، فقد وجهت للموظفين تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية.

القضية جاءت بعد معلومات إلى ذات العناصر تؤكد وجود تلاعبات وتصرف بدون وجه حق من قبل موظفي إدارة عمومية في قطع الغيار الخاص بالمركبات المحجوزة على مستوى حظيرة بلدية أنسيغة بخنشلة.

ليتم فتح تحقيق معمق في القضية أفضى إلى وجود تجاوزات كبيرة بينت أنه تم الاستيلاء على قطع غيار خاصة بـ 56 مركبة محجوزة من قبل مختلف مصالح الأمن.

بالإضافة إلى اختلاس مبلغ مالي معتبر يفوق مليار و200مليون سنتيم، بالإضافة إلى إبرام إتفاقيات وهمية خاصة بتزويد الحظيرة بلوازم صيانة الطرق وأدوات كهربائية وقطع الغيار.

ليتم بعد إستكمال إجراءات التحقيق إنجاز ملفات جزائية ضدهم بموضوع إبرام اتفاقيات والتأشير عليها بطريقة مخالفة للأحكام التنظيمية لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير واختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية على نحو غير شرعي، خيانة الأمانة والسرقة والإهمال المؤدي إلى ضياع أمو ال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تم على إثرها تحويلهم إلى النيابة العامة لدى محكمة خنشلة.