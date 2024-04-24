خنشلة: إصابات بإلتهاب الكبد الفيروسي ببعض المؤسسات التربوية بانسيغة 

تعرض بعض من تلاميذ المؤسسات التربوية ببلدية انسيغة بخنشلة خلال هذه الأيام، لالتهاب الكبد الفيروسيa، بسبب مياه الشرب الملوثة والموجودة بالحنفيات العمومية والحنفيات الموجودة داخل المؤسسات التربوية، مما أدى الى اصابة عدد من التلاميذ بهذا الداء.

وعلى إثر ذلك وتنفيذا لتعليمات والي الولاية ” يوسف محيوت ” تم تشكيل لجنة مختصة يترأسها الأمين العام للولاية، تم من خلالها معاينة الآبار ونقاط المياه المشتبه في كونها مصدر متسبب في تسجيل حالات الوباء بعدما تم بحر هذا الأسبوع اجراء التحاليل الوبائية الأولية التي أثبتت بأنها ناجمة عن استهلاك مياه ملوثة كما تم وفي هذا الشأن معاينة أنظمة الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد وعدد من أحياء بلدية أنسيغة.

ليتم عقد اجتماع ضم كل الأطراف المعنية بالموضوع نتج عنه الغلق الفوري لكل الآبار ونقاط المياه التي أثبتت التحاليل تلوث مياهها مع مواصلة التحقيقات الوبائية وعزل المصابين خاصة الأطفال المتمدرسين منهم وفرض رقابة صارمة على مصادر المياه واخضاعها للتحاليل والمعايير البيئية والصحية وتكثيف عمليات التحسيس بالمدارس والمساجد والصرامة في اجراءات النظافة والتطهير داخل المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة.

كما تم منع المصابين في هذه المؤسسات من الدراسة لتفادي انتشار العدوى بين التلاميذ، إلى غاية الشفاء من الداء.