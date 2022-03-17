خنشلة..إصابة شاب بصعقة كهربائية بعد صعوده على عمود كهربائي ببلدية المحمل

‏لقي شخص حتفه اليوم إثر حادث مرور وقع على مستوى على مستوى الطريق الوطني رقم 88 بالحامة في ولاية خنشلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع بالضبط قرب الحاجز الامني للدرك الوطني ببلدية ودائرة الحامة في خنشلة وتمثل في اصطدام سيارة بدراجة نارية.

وأسفر الحادث عن إصابة شابين يبلغان من العمر (21 سنة و22 سنة).لهما إصابات متفاوتة الخطورة.

أين قدمت لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة في خنشلة.

وبعد المعاينة الطبية من طرف الطبيب المناوب تبين ان الشاب الذي يبلغ من العمر 22 سنة متوفي.

ومن جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيق بشأن هذا الحادث المميت .

وقع، اليوم الأحد، حادث مرور خطير، إثر اصطدام بين حافلة لنقل ‎المسافرين وشاحنة بالطريق الوطني رقم 08 ببلدية سور الغزلان. و تشغل الحافلة خط بسكرة-الجزائر، حيث كان على متنها 44 مسافر.

كما خلف الحادث، إصابة 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 71 سنة، حسب ما افاد به بيان من الحماية المدنية. في حين أشار البيان ذاته إلى أن الجرحى تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي في البويرة.

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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية خنشلة، من توقيف عصابة إجرامية تتكون من 09 أشخاص. تورط أصحابها في قضية بيع وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

بالإضافة كذلك إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. لغرض الإعداد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات. وإنشاء وتنظيم والمشاركة في عصابة أحياء.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إثر تحريات باشرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة. والتي أسفرت عن تحديد هوية شخص مسبوق قضائيا. يقوم رفقة مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى حي الحسناوي بخنشلة. مستغلين مسكن مستأجر بذات الحي. لتقوم قوات الشرطة بعد التنسيق مع الجهات القضائية بإستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي مكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيهم الذين يقومون بالمتاجرة بالمخدرات.

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وأوضح البيان، أنه تم وضع خطة وغلق جميع المنافذ. أين تمت عملية المداهمة التي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي حاول الفرار. وبعد توقيفه واخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على كمية من المخدرات راتنج القنب الهندي تقدر بـ4.9 غ. كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني بحوزته كمية من المخدرات. كما تم توقيف سبعة أشخاص آخرين. ليصل عدد الموقوفين إلى 09 أشخاص تتراوح أعمراهم بين العقد الثاني و الثالث من العمر.

وبعد تفتيش المسكن المستأجر، تم حجز قطع من المخدرات معدة للترويج يقدر وزنها بـ 09.1 غ من راتنج القنب الهندي، أسلحة بيضاء متمثلة في سيف. 02 عصي بيسبول ، سكين ، 02 كيتور ، شفرة حلاقة ، لتصل كمية المخدرات الإجمالية التي تم حجزها إلى 16 غ من راتنج القنب الهندي مهيأة و معدة للترويج ، ليتم تحويل المحجوزات واقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق .

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة