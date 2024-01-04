خنشلة: إصابة 4 أشخاص بتسمم الغاز في ششار

تعرض أربعة أشخاص مساء اليوم بحي 290 سكن ببلدية ششار جنوب خنشلة الى تسمم بغاز أول أكسيد الكربون .

حيث تمكن أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية ششار من إنقاذهم. بعدما وجدوا متسممين بغاز اول اكسيد الكربون CO المنبعث من سخان الماء بإحدى المنازل .

الضحايا هم رجل 26 سنة إمرأة 39 سنة و طفلين (02 سنة و 06 سنوات). وجدوا في حالة غثيان، قي و ضيق في التنفس . حيث تم اسعافهم من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهم الى قاعة الاستعجالات بمستشفى الشادلي بن جديد ششار .