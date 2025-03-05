خنشلة .. إصابة 4 نساء ورجل في حادث انقلاب سيارة بـ بابار”

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، تمثّل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع “فيات دوكاتو” بالطريق الولائي رقم 08، بالمكان المسمى الرطيم، بلدية بابار، جنوب خنشلة.

الحادث خلّف إصابة 5 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة. منهم 4 نساء تتراوح أعمارهن بين 34 و 61 سنة، ورجل يبلغ من العمر 57 سنة.

وتم إسعاف الجرحى من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهم على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الشادلي بن جديد، ششار.