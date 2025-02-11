خنشلة: إصابة 5 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بشاحنة في قايس

أصيب 5 أشخاص،‏ اليوم الثلاثاء، بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور ببلدية قايس ولاية خنشلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية قايس، مساء اليوم، لأجل هذا الحادث بـ طريق الوزن الثقيل قرب مقبرة سيدي علي الشريف ببلدية قايس. تمثّل في حادث اصطدام سيارة سياحية من نوع بيجو 301 بـ شاحنة من نوع إيسوزو.

وخلّف الحادث إصابة 5 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة. رجل يبلغ من العمر 60 سنة، 3 نساء تتراوح أعمارهن بين 33 و 60 سنة ورضيع يبلغ من العمر 18 شهر.

وقدمت لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد قايس .