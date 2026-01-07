خنشلة.. إصابة 5 أشخاص في حريق شقة ببابار

أصيب 5 أشخاص، اليوم، في حريق شب داخل منزل أرضي، بشارع الربيعي صحراوي، ببلدية ودائرة بابار ولاية خنشلة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، أن وحداتها تدخلت على الساعة 19:30، من أجل إخماد حريق شبّ داخل منزل أرضي، بشارع الربيعي صحراوي.

وتمكنت المصالح ذاتها من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء المنزل.

وخلف الحريق إصابة 5 أشخاص، منهم من يعاني من صدمة وضيق في التنفس وآخر من حروق متفاوتة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

العملية سخرت لها الحماية المدنية شاحنة إطفاء، وسيارة إسعاف.