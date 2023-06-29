خنشلة: إصابة 6 أشخاص في حادث مرور خطير ببلدية الرميلة

أصيب 6 أشخاص مساء اليوم إثر حادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 88 بمفترق الطرق بوحمامة قايس ببلدية الرميلة دائرة قايس، تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين الاولى من نوع بيجو 307 والثانية وكيا بيكانتو .

وخلف هذا الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة ويتعلق الامر بـ إمرأتين ورجل تتراوح أعمارهم بين 42 و53 سنة وأيضا 3 أطفال تتراوح اعمارهم بين 6 و11سنة.

الضحايا تم إسعافهم وتحويلهم على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد قايس .