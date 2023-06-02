خنشلة: إصابة 8 أشخاص في حادث إصطدام سيارتين بمنطقة واد بوغقال في انسيغة

أصيب 8 أشخاص مساء اليوم في حادث مرور خطير بالمكان المسمى واد بوغقال ببلدية انسيغة دائرة الحامة. الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين الاولى من نوع بيجو 404 والثانية رونو 9 (R9) .

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية خنشلة، خلف هذا الحادث إصابة 8 اشخاص بإصابات مختلفة 3 من جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 20 و67 سنة ، أنثى40 سنة و3 أطفال اعمارهم 6،5،4،3 سنوات .

حيث تم اسعافهم من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهم الى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة بخنشلة .