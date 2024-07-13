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أخبار الجزائر

خنشلة: إصابـة قرابة 10 أشخاص إثر حادث مرور خلال موكب زفاف

بقلم رمزي خاوة
خنشلة: إصابـة قرابة 10 أشخاص إثر حادث مرور خلال موكب زفاف
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أصيب مساء اليوم قرابة 10 أشخاص جراء حادث اصطدام تسلسلي لمجموعة سيارات خلال موكب زفاف بالمكان المسمى الكدية الحمرة ببلدية ششار.

وحسب مصالح الحماية المدنية تم تحويل اربع 4 ضحايا الى مستشفى ششار، فيما تم نقل بقية الضحايا بواسطة سيارات خاصة
وفي الوقت الذي تنقلت فرقة من عناصر الحماية المدنية لنقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ششار تدخلت مصالح الأمن المختصة وفتحت تحقيقها في أسباب هذا الحادث.

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