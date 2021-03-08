خنشلة: إكتشاف آثار رومانية على شكل غرفة جنائزية بمنطقة متيرشو بعين الطويلة

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خنشلة: إكتشاف آثار رومانية على شكل غرفة جنائزية بمنطقة متيرشو بعين الطويلة
بقلم طالب بوزيان

أعلن إيڨوبان أحمد رئيس مكتب المواقع الأثرية بمصلحة التراث الثقافي بمديرية الثقافة بولاية خنشلة عن إكتشاف آثار رومانية.

ويتمثل الموقع الأثري في غرفة جنائزية تعود للفترة الرومانية، تم إكتشفافها على حافة الواد بمنطقة زراعية بقرية متيرشو بلدية عين الطويلة.

وعثر على الموقع مبني بطريقة كودرانوم بحجارة كبيرة الحجم مصقولة وهي لا تزال في حالة جيدة ولاتوجد أمامها أي كسور أو معالم.
وأكدإيڨوبال، أن مديرية الثقافة والفنون لولاية خنشلة قامت بالتنسيق مع المصالح الأمنية بإتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل توفير الحماية للموقع ومراسلة الوزارة الوصية لإعلامها بالقضية.


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