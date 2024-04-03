خنشلة: إكتشاف عيادة غير مرخصة للعناية الجسدية

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية وبالتنسيق مع مصالح الأمن، من إكتشاف عيادة للعيانة الجسدية تنشط بطريقة غير قانونية

العملية جاءت على إثر المراقبة الدورية التي قامت بها فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي. تم على إثرها رصد منشور على الفايسبوك تقوم صاحبته بالترويج على أنها خبيرة في التجميل و العناية الجسدية. مع عرض مستحضرات و مواد صيدلانية مستغلة في ذلك مسكنها العائلي بطريق الوزن الثقيل بخنشلة كعيادة لمزاولة نشاطها.

حيث بعد التنسيق مع الجهات المختصة تبين أن السالفة الذكر لا تحوز على أي ترخيص بخصوص النشاط. الأمر الذي قد يعرض صحة المواطنين للخطر حيث بعد توقيف المعنية البالغة من العمر 28 سنة. تم حجز العتاد المستخدم في نشاطها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية بالتنسيق مع النيابة المحلية.