خنشلة: إنتشال جثة شاب من سد تاغريست

لقي شاب عشريني، صباح اليوم ، مصرعه غرقا بسد تاغريست ببلدية يابوس دائرة بوحمامة ولاية خنشلة في ظروف غامضة.

وحسب مصالح الحماية المدنية لخنشلة، فإن جثة الشاب المتوفي البالغ من العمر 23 سنة. تم إنتشالها من طرف عون الحماية المدنية الذي هو في الأصل عمه. لتتدخل بعدها مباشرة وحدات الحماية المدنية بعد تلقيها الخبر الأاليم. حيث تم استكمال عملية الانتشال وقد حولت جثة الغريق إلى المستشفى. فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيق بشأن الحادثة.

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لقي شقيقين حتفهما غرقا في بركة مائية شرق برج يوعريريج، و تم انتشال جثثهما بعد الحادثة و تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث.

وفي هذا السياق، فإن الشقيقين هما انيس 16 سنة و آدم 10 سنوات من عائلة بونشادة، و اللذان غرقا في بركة مائية براس الكاف التابعة لبلدية خليل شرق برج بوعريريج،

و لحد الساعة لا تزال أسباب الغرق و تواجدهما في المكان مجهولة، خاصة و أن الجو بارد ، و من المستبعد أن يكون الأمر متعلقا بالسباحة .

من جهتها مصالح الأمن باشرت تحقيقا في الحادثة لكشف ملابسات الحادث الأليم الذي هز بلدية خليل وولاية برج بوعريريج.

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