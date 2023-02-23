خنشلة: إنقاذ أم وبناتها من الموت اختناقا

تمكن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في خنشلة صباح اليوم الخميس، من إنقاذ عائلة متكونة من 3 أشخاص إثر تسممهم بالغاز.

وتعرض الضحايا، للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون CO المنبعث من مدفأة. بحي 748 سكن قرب الفرع البلدي الثالث بطريق العيزار ببلدية خنشلة.

والضحايا هم أم تبلغ من العمر 38 سنة وبنتين 03 و 04 سنوات، لهم ضيق في التنفس.

وتم اسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى قاعة الاستعجالات طريق العيزار بعاصمة الولاية.