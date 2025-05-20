خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية خنشلة، ممثلة في الوحدة القطاعية للحماية المدنية بالمحمل، هذا الثلاثاء، لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر حوالي ثماني سنوات بعد سقوطها في بئر تقليدي داخل منزل يقع بطريق زوي، بلدية المحمل، دائرة أولاد رشاش.

البئر الذي سقطت فيه الطفلة يصل عمقه إلى نحو 23 متراً، مع وجود منسوب مياه يقارب مترين، مما شكل خطراً حقيقياً على حياتها.

وعلى الفور، سارعت فرق التدخل المتخصصة إلى عين المكان، حيث تمكنت من إخراج الطفلة وهي في حالة صدمة.

وقد قدمت لها الإسعافات الأولية بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية، ليتم بعد ذلك نقلها إلى قاعة الاستعجالات بالمحمل لتلقي العناية الطبية اللازمة