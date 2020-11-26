خنشلة: إنقاذ عائلة من الاختناق بالغاز المنبعث من المدفأة

أخبار الجزائر
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خنشلة: إنقاذ عائلة من الاختناق بالغاز المنبعث من المدفأة
بقلم نسرين محفوف

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بخنشلة، اليوم الخميس، لأجل إسعاف عائلة تعرضت للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وتم تسجيل الحادث بالمكان المسمى وسط المدينة بلدية انسيغة دائرة الحامة.

وحسب الحماية المدنية، تتكون العائلة من امرأة 35 سنة، وثلاث أولاد أعمارهم متفاوتة من 12 سنة إلى 5 سنوات.

ويعاني الضحايا من ضيق في التنفس، حيث تم إنقاذهم وإسعافهم والتوجه بهم إلى قاعة الاستعجالات أحمد بن بلة.

للإشارة، فقد تدخلت مصالح نفس الجهاز لتقديم الإسعافات الأولية لـ 23 شخصا اختنقوا على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، يتعلق الأمر بكل من ولايات أم البواقي، بجاية، النعامة، قالمة، باتنة، وكذا ولاية الجلفة.


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