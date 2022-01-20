خنشلة..إنقاذ عائلة من الموت اختناقا بالغازفي عين الطويلة
انقذ اعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الطويلة في خنشلة ،مساء اليوم، عائلة من 4 أفراد جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون.
وذلك اثر دوران محرك السيارة داخل مرآب المنزل بالسكنات التساهمية حي كوسوفو بلدية عين الطويلة.
وخلف الحادث 4ضحايا، انثى (32 سنة) و3 اطفال تترواح أعمارهم ما بين سنة و5 سنوات.
ليتم اسعاف الضحايا وتحويلهم الى قاعة الاستعجالات عين الطويلة .
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خنشلة: العثور على سبعيني متفحما داخل مستودع منزله
إهتز سكان مدينة خنشلة ليلة الخميس إلى الجمعة على الساعة الواحدة ليلا بسبب حادثة مؤلمة. بعد أن تم العثور على جثة شخص مفحّم داخل مستودع بمسكنه الفردي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بعد بلاغ باندلاع حريق داخل مستودع، وأثناء التدخل تم العثور على جثة شخص في العقد السابع من عمره متفحما داخل مستودعه. ليتم نقله الى مصلحة حفظ الجثث الى مستشفى أحمد بن بلة.
كما قامت مصالح الأمن المختصة إقليميا بفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة المؤلمة.
العثور على جثة إمرأة ورجل في حالة حرجة
عثرت فرقة الوحدة الثانوية للحماية المدنية قايس بولاية خنشلة على جثة امرأة، ورجل في حالة حرجة داخل منزل في حي 17 جوان. كما تم نقل الرجل البالغ من العمر 41 سنة في حالة حرجة على جناح السرعة للمستشفى في خنشلة.
وحسب مصالح الحماية المدنية تم ايجاد موقد مشتعل وتبقى أسباب الحادثة مجهولة الى حين مواصلة التحقيقات من طرف المصالح الأمنية.
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