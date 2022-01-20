خنشلة..إنقاذ عائلة من الموت اختناقا بالغازفي عين الطويلة 

انقذ اعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الطويلة في خنشلة ،مساء اليوم، عائلة من 4 أفراد جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون.

وذلك اثر دوران محرك السيارة داخل مرآب المنزل بالسكنات التساهمية حي كوسوفو بلدية عين الطويلة.

وخلف الحادث 4ضحايا، انثى (32 سنة) و3 اطفال تترواح أعمارهم ما بين سنة و5 سنوات.

ليتم اسعاف الضحايا وتحويلهم الى قاعة الاستعجالات عين الطويلة .

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