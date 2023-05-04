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خنشلة.. إنقاذ 6 أشخاص من الموت بعد تعرضهم  للاختناق بالغاز 

بقلم النهار أونلاين
خنشلة.. إنقاذ 6 أشخاص من الموت بعد تعرضهم  للاختناق بالغاز 
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نجى 6 أفراد من عائلة واحدة صباح اليوم من الموت المحقق إثر اختناق حاد جراء تسرب غاز أحادي اكسيد الكربون من مدخنة العمارة. الخاصة بتصريف الغازات المحترقة وذلك بحي 200 مسكن ببلدية انسيغة .

كما يتعلق الأمر بـأربعة ضحايا من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين (16 و 65 سنة). وإمرأتين تبلغان من العمر (24 و 58 سنة) وجدوا في حالة غثيان وضيق في التنفس. أين تم اسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة خنشلة .

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