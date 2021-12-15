خنشلة: إنقاذ 6 أشخاص من عائلة واحدة من الموت اختناقا بالغاز

تمكن أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بولاية خنشلة، صبيحة اليوم الاربعاء، من انقاذ عائلة من الموت اختنقت بالغاز بحي بوزوقلة بدائرة ششار.

وفي هذا السياق وقع الحادث على الساعة 08 و 32 دقيقة تمثل في اختناق بغاز Co أحادي أكسيد الكربون المنبعث من “مدفاة”. تعمل بقارورة الغاز تم تحويلها الى العمل بالغاز الطبيعي دون وجود قنوات صرف الغازات المحروقة.

كما خلف الحادث اختناق ستة 6 اشخاص، ثلاثة من جنس ذكر (33، 33 و64 سنة) وثلاثة من جنس انثى (27،22 و66 سنة)،

بالمقابل تم اسعاف الضحايا وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الشادلي بن جديد ششار.

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إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة من الموت إختناقا بالغاز ببني صاف في عين تموشنت

كما تمكنت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببني صاف بولاية عين تموشنت من إنقاذ عائلة متكونة من 5 أفراد من موت محقق.

وحسب مصادر النهار فقد عثر على العائلة في حالة إغماء داخل منزلهم العائلي ببلدية سيدي الصافي بعين تموشنت

وهذا عقب تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون من مسخن حمام المنزل. إذ أشارت ذات المصادر أن ربة البيت كانت تستحم لأطفالها.

الى جانب ذالك تم إسعاف أفراد العائلة وتتراوح أعمارهم مابين 6 سنوات و36 سنة من طرف ذات العناصر في عين المكان وتقديم الرعاية اللازمة لهم.