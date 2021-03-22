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خنشلة: إنقاذ 7 أشخاص من الإختناق بالغاز

أخبار الجزائر
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خنشلة: إنقاذ 7 أشخاص من الإختناق بالغاز
بقلم طالب بوزيان

تدخلت الوحدة المتقدمة للحماية المدنية في خنشلة من أجل إنقاذ عائلة من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكاربون بطريق باتنة بلدية خنشلة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عائلة من 4 أفراد تتراوح أعمارهم من 13 إلى47 سنة كانوا في حالة غثيان، قدمت لهم الإسعافات الأولية، وتم نقلهم إلى قاعة الإستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة بخنشلة.
كما تدخلت الحماية المدنية في حي طريق العيزار لإنقاذ 3 أطفال من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكاربون.

وتتراوح أعمارهم بين 5 و 9 سنوات لديهم ضيق في التنفس تم نقلهم إلى قاعة الإستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة بخنشلة.


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