خنشلة: إيداع سارقي الأنابيب النحاسية من مشروع 1000 وحدة الحبس

تمكنت قوات الشرطة، بالأمن الحضري أنسيغة التابعة لأمن دائرة الحامة، رفقة مصالح الأمن الحضري السادس خنشلة، من توقيف شخصين. بصدد سرقة الأنابيب النحاسية خاصة بمشروع 1000 وحدة سكنية بالقطب العمراني الجديد خنشلة .

كما تعود وقائع القضيـة إلى ورود مكالمة هاتفية إلى المصالح الشرطية بأمن الولاية عبر الرقم الأخضر 1548 بمنتصف الليل. مفادها تعرض أحد الورشات الخاصة بمشروع 1000 وحدة سكنية بالقطب العمراني الجديد خنشلة لسرقة الأنابيب النحاسية من قبل أشخاص مجهولين.

وعلى الفور تم توجيه قوات الشرطة بكل مصالح الأمن الحضري السادس والأمن الحضري الخارجي انسيغة الى عين المكان. بمجرد ولوج قوات الشرطة إلى الورشة، تم سماع صوت تكسير وتقطيع للأنابيب النحاسية من داخل احدى العمارات.

كما تدخلت قوات الشرطة فوريا من خلال الاستجابة الآنية للمكالمة الهاتفية الواردة عبر الخط الأخضر 1548. ومكنت قوات الشرطة من توقيف شخصين على مستوى ذات الورشة و هما بصدد سرقة الأنابيب النحاسية. وتقطيعها ووضعها داخل أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير.

حيث بلغ وزن الأنابيب النحاسية التي تم تقطيعها بغرض سرقتها يقدر بـ85 كلغ. ليتم توقيفهما وضبط المسروقات وتحويلها إلى مقر المصلحة. مع اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري الخارجي انسيغة وفتح تحقيق معمق في القضية.

كما خلص التحقيق المستمر في القضية إلى كشف تورط مشتبه فيه ثالث في القضية. ليتم إعداد خطة أمنية محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيه الثالث واقتياده إلى مقر المصلحة الأمنية .

وبعـد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم البالغ عددهم ثلاث أشخاص. بموضوع جنحة السرقة بالكسر، جنحة اخفاء أشياء مسروقة للمشتبه فيه الثالث ، بموجبه تم تقديمهم أمام نيابة محكمة خنشلة. أين صدر في حقهم أمر ايداع بمؤسسة الوقاية خنشلة .