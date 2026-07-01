خنشلة.. اختناق 6 أشخاص إثر حريق شقة بحي إيمو كناب 

شهد حي إيمو كناب بمدينة خنشلة زوال اليوم اندلاع حريق داخل شقة تقع بالطابق الثاني لعمارة سكنية تتكون من طابق أرضي و5 طوابق ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالات ضيق في التنفس.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل التدخل على الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقيقة مساءًا حيث تنقلت فرق الإسعاف والإطفاء إلى عين المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء العمارة السكنية.

وخلف الحادث إصابة 06 أشخاص بحالات اختناق جراء استنشاق الدخان، حيث تم إسعافهم بعين المكان قبل تحويلهم إلى المؤسسة الاستشفائية المحلية لمواصلة العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وسخرت الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنتي إطفاء، وشاحنة سلم ميكانيكي، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، ما مكن من التحكم السريع في الحريق وتفادي تسجيل خسائر أكبر.