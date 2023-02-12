قناة النهار خنشلة : ارتفاع لافت لأسعار التفاح الفلاح يشتكي والتاجر يتبرأ بقلم قناة النهار نشر في 12 فيفري 2023 - 12:18 خنشلة شارك غرِّد أرسل 22 0 خنشلة : ارتفاع لافت لأسعار التفاح الفلاح يشتكي والتاجر يتبرأ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GCLh2 اقرأ أيضا صريح جدا: بعد زلـ.زال تركيا وسوريا.. الجزائريون يثمنون الهبة التضامنية قناة النهار 08 فيفري بسبب تزايد النساء المدخنات.. إرتفاع في نسبة المصابات بسرطان الرئة قناة النهار 03 فيفري إعترافات أفراد الشبكة الإجرامية المتورطين في جريمة قـ.تل شخصين قناة النهار 03 فيفري "طالع هابط: الشيخ النوي.. "الجزائر تلبس البرنوس الابيض بعد طول إنتظار قناة النهار 22 جانفي "الوزير الأول :"أدعو إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية قناة النهار 26 جانفي طواقم الهلال الأحمر الجزائري في عملية إخلاء المباني المهددة بالإنهيار بمحافظة حلب قناة النهار 12 فيفري رئيس الجمهورية :"تم تعزيز حق الإطلاع على النصوص التشريعية في مجال التجارة عن طريق بوابة الكترونية" قناة النهار 27 جانفي أحوال الطقس / أمطار غزيرة وثلوج على هذه المناطق قناة النهار 07 فيفري فاسألوا : إن الله يرضى لكم ثلاثا قناة النهار 03 فيفري مشاهد خلابة.. قرية القلة بدائرة الجعافرة في برج بوعريريج تكتسي حلة بيضاء قناة النهار 10 فيفري