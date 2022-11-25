خنشلة: استرجاع قطع أثرية تعود إلى العهد الروماني

تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة، وبالتنسيـق مـع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد رشاش. من استرجاع قطع أثرية تعود إلى العهد الروماني. تعرضت للسرقة على مستوى أحد المواقع الأثرية بلدية أولاد رشاش ولاية خنشلة.

وقائع القضية تعود بناء على ورود معلومات مفادها حيازة شخص لأحجار أثرية تعود للفترة القديمة. مخبأة على مستوى مسكنه ببلدية أولاد رشاش خنشلة. بالتنسيق مع النيابة تم التنقـل إلـى عيـن المكان لتتمكن قوات الشرطة من توقيف المشتبه فيه. بالقرب من مسكنه، وعند مباشرة عملية التفتيش.

وأسفرت العملية عن حجز تابوت أثري مزدوج يعود للفترة الرومانية. وكذا خمسة أحجار أثرية مصقولة في أشكال مختلفة (مستطيلة- مربعة -أسطوانية من الحجم المتوسط ). ليتم نقلها إلى مقر الشرطة على مستوى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأولاد رشاش.

فـور استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي بموجبه قدم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.