خنشلة: استلام محطة تصفية المياه المستعملة بششار قريبا

سيتم استلام مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية ششار بولاية خنشلة “عما قريب”.

وحسب ما أفاد به مدير الري، رشيد بن عاشور، بلغت نسبة تقدم إنجاز هذا المشروع 90 بالمائة. على أن يتم استلامه قريبا بعدما تم إسداء تعليمات لمقاولة الإنجاز تقضي بضرورة استكمال الأشغال المتبقية خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية على أقصى تقدير.

وأضاف بأن مقاولة الإنجاز قد استلمت مؤخرا التجهيزات الالكتروميكانيكية الخاصة بالمحطة. تحسبا للشروع في تركيب وإطلاق التجارب التقنية. وتشغيل الموزعات والصمامات وباقي المعدات للتأكد من سلامة التشغيل وعدم وجود تسربات.

واستنادا لذات المتحدث فإن هذه المحطة ستقوم بمجرد دخولها حيز الاستغلال بجمع 7300 متر مكعب يوميا من المياه المستعملة لتصفيتها ومعالجتها قبل إعادة توزيعها وفق طرق تقنية حديثة.

وأفاد ذات المصدر بأن مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بششار يتضمن مقرا إداريا وتجهيز وحدة كاملة لمعالجة المياه المستعملة. وإنجاز وتجهيز 4 محطات لرفع المياه المستعملة انطلاقا من مختلف الأحياء السكنية. وربطها بمحطة تصفية المياه المستعملة مع إنجاز 8500 متر طولي من القنوات المختلفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور