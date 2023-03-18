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أخبار الجزائر

 خنشلة.. اصابة 4 أشخاص بحروق اثر انفجار كمية من البارود بموكب زفاف

بقلم خاوة رمزي
 خنشلة.. اصابة 4 أشخاص بحروق اثر انفجار كمية من البارود بموكب زفاف
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اهتزت بلدية ششار، مساء اليوم،  على وقع حادث انفجار كمية من البارود في موكب حفل زفاف بقرية تبردقة ببلدية ششار.

وخلف هذا الانفجار  إصابة 4 اشخاص من فرقة للبارود بحروق من مختلف الدرجات.

وحسب مصادر “النهار” ، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة مساءا ، وقد تم نقل المصابين الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ششار .

ليتم بعدها تحويلهم مباشرة على جناح السرعة الى مستشفى باتنة لتلقي العلاج، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.

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