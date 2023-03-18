 خنشلة.. اصابة 4 أشخاص بحروق اثر انفجار كمية من البارود بموكب زفاف

اهتزت بلدية ششار، مساء اليوم، على وقع حادث انفجار كمية من البارود في موكب حفل زفاف بقرية تبردقة ببلدية ششار.

وخلف هذا الانفجار إصابة 4 اشخاص من فرقة للبارود بحروق من مختلف الدرجات.

وحسب مصادر “النهار” ، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة مساءا ، وقد تم نقل المصابين الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ششار .

ليتم بعدها تحويلهم مباشرة على جناح السرعة الى مستشفى باتنة لتلقي العلاج، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.