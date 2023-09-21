خنشلة.. اصابة 4 أشخاص في حادث مرور ببلدية بابار

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 80 بالمكان المسمى حجرة الرسم ببلدية بابار بولاية خنشلة.

وتمثل حسب بيان الحماية المدنية، في إنحراف سيارة سياحية من نوع رونو سامبول. حيث خلف إصابة 4 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة (إمرأة 80 سنة وثلاث أطفال 05، 09 و 10 سنوات).

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بابار مدعومة بالوحدة الرئيسية خنشلة لإسعافهم وتحويلهم على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات بابار .