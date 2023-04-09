خنشلة.. اصابة 7 أشخاص في حادث مرور بمنطقة مزقطو 

اصيب 7 أشخاص، امسية اليوم، اثر انحراف وإنقلاب سيارة من نوع بيجو بوكسار بالطريق الوطني رقم 88 بمنطقة مزقطة بلدية ودائرة الحامة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية قايس ،مساء اليوم، على الساعة 19 سا و05 دقائق لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 88 وبالضبط بالمكان المسمى مزقطو بلدية ودائرة الحامة.

وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص رجل 42 سنة، إمرأة 38 سنة و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة لهم إصابات متفاوتة الخطورة.

ليتم إسعافهم من طرف اعوان الحماية وتحويلهم على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد قايس.

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