خنشلة: الإطاحة بجماعة إجرامية تروّج المؤثرات العقلية وحجز 1000 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن خنشلة من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة وحجز 1000 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت إثر ورود معلومات إلى عناصر الفرقة BRI.

مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية تنشط بين ولايتي خنشلة وتبسة.

وأضاف البيان، أنه تم وضع خطة أمنية محكمة أثمرت عن توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا على متن مركبتين.

وبعد تفتيش المركبتين تم العثور على كيس به 1000 قرص من مؤثرات عقلية من نوع إكستازي ذو منشأ أجنبي.

كما تم العثور على مبلغ مالي يقدر بـ 45.700 تم توقيفهم من اجل إستكمال إجراءات التحقيق.

كما تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم الثلاثة موضوع جناية حيازة وعرض وبيع ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة جناية ترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.