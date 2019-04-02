خنشلة.. الإطاحة بجمعية أشرار تمتهن سرقة المنازل في بابار

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة بابار في خنشلة من الإطاحة بجمعية أشرار تمتهن سرقة المنازل.

حيثيات القضية تعود إلى تقدم أحد ضحايا العصابة إلى مصالح أمن دائرة بابار خنشلة لإيداع شكوى بشأن تعرض مسكنه الكائن ببلدية بابار لفعل السرقة.

حيث استولى الفاعلون على مبلغ مالي يقدر بأزيد من 250 ألف دج ومجموعة حلي من الفضة إضافة إلى أغراض منزلية وكذا أربع قارورات غاز البوتان.

وباشرت مصالح أمن دائرة بابار البحث والتحري من أجل تحديد هوية الفاعلين بعد استغلال المصالح لكافة المعلومات المتاحة.

لتقوم بتحديد هوية أربعة أشخاص مشتبه فيهم قامت بتوقيفهم على مستوى بلدية بابار وتحويلهم إلى مقر المصلحة من أجل استكمال التحقيقات التي مكنت من تحديد مكان المسروقات التي كانت متواجدة على مستوى مسكن أحد المشتبه فيهم حيث تم استرجاعها.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار حيث استفادوا من استدعاءات مباشرة عن تهمة السرقة بالتعدد وإخفاء أشياء مسروقة.