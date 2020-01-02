خنشلة.. الإطاحة بشبكة إجرامية تروج المخدرات

أطاحت بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية خنشلة، بشبكة إجرامية تمتهن ترويج المخدرات.

وتم خلال العملية حجز 9 صفائح من اراتنج القنب الهندي و مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية، إضافة إلى 18 قطعة نقدية من مادة البرونز تعود إلى الفترة القديمة.

حيثيات القضية تعود إثر ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها أن شبكة إجرامية بصدد ترويج راتنج القنب الهندي على مستوى ولاية خنشلة.

وتم على إثرها تم إعداد خطة أمنية محكمة، أثمرت بتحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم بنقل كمية من المخدرات على متن مركبة رباعية الدفع، مع تحديد مكان تسليم البضاعة .

ليتنقل على إثرها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة إلى مكان تسليم المواد المخدرة، أين تمكنت من توقيف سيارة رباعية الدفع من نوع “سونغ يونغ” على مستوى الطريق المؤدي إلى بلدية متوسة دائرة عين الطويلة على متنها شخصين في العقد الثالث من العمر.

وبعد إخضاعها للتفتيش تم العثور على كمية تسعة صفائح راتنج القنب الهندي قدر وزنها الإجمالي بـ 900 غرام.

المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة، بالإضافة إلى 285 ألف دج عائدات بيع المخدرات.

وتم تحويل المعنيين رفقة المحجوزات إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.

ومواصلة في التحقيق بشأن القضية تم تحديد هوية مشتبه فيه آخر في العقد الرابع من العمر بعد التنقل إلى مسكنه الكائن ببلدية انسيغة خنشلة.

و عند إخضاعه للتفتيش بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة تم العثور على 18 قطعة نقدية بعد إخضاعها للمعاينة من قبل المصالح المختصة تبين بأنها مصنوعة من مادة البرونز تعود إلى الفترة القديمة ليتم حجزها مع توقيف المشتبه فيه.

بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، بموجب ملف جزائي، الذي أحالهم بدوره أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.

وتم أصدر في حقهم أمر ايداع في قضية الحيازة والعرض والبيع والتخزين والنقل وتسليم لمواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة إخفاء قطع نقدية أثرية متأتية عن طريق الحفر بدون رخصة.