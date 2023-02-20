خنشلة: البعثة الإستعلامية لمجلس الأمة تستمع لانشغالات مهنيي الحبوب والحليب

استمعت البعثة البرلمانية الإستعلامية المكلفة من طرف رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل. التي حلت أمس الأحد بولاية خنشلة لانشغالات مهنيي شعبتي الحبوب والحليب. لتقصي المشاكل والعراقيل التي تعترض الفلاحين بالمنطقة.

و أكد رئيس البعثة النائب البرلماني، عبد المجيد مختار، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة. أن “الأهمية التي أولتها البعثة الاستعلامية المؤقتة لولاية خنشلة نابعة من الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها. وكذا المقدرات والإمكانيات الفلاحية والغابية التي تحتويها. وتترجم الاهتمام الذي أولته بدورها السلطات المركزية لهذه الولاية من خلال عقد اجتماع الحكومة بها بطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأوضح النائب عقب زيارة ملبنة عثماني بعاصمة الولاية ومستثمرة بن خليفة لإنتاج الحبوب وشركة الإخوة علاوي لإنتاج البيض والأعلاف ببلدية الرميلة. أن “البعثة الاستعلامية التي باشرت عملها في الولاية بداية من اليوم التقت مع مهنيين في شعبة الحليب.

كما استمعت إلى أهم انشغالاتهم المتعلقة بعدم تلقيهم مستحقات الدعم لمدة قاربت ال8 أشهر. ووعدتهم برفع تقرير إلى الوزارة الوصية والوزارة الأولى من أجل التدخل لحل هذه المشاكل”.

كما أضاف أنه “استمع رفقة أعضاء البعثة لعديد انشغالات الفلاحين في شعبة الزراعات الكبرى بسهل الرميلة. والمتعلقة بصعوبة الحصول على رخص حفر الآبار والربط بالكهرباء الفلاحية. بالإضافة كذلك إلى عديد من المشاكل والعراقيل. التي تقف أمام المستثمرين في هذه الشعبة”.

كما أردف عبد المجيد مختار أن” البعثة البرلمانية المكلفة من طرف رئيس مجلس الأمة ستواصل لقاءاتها مع الفلاحين والمستثمرين والشركاء في شعبة الحليب بالولاية إلى غاية يوم الأربعاء المقبل. لجمع المعلومات وتنسيق الجهود لاقتراح الحلول المناسبة للرقي بقطاع الفلاحة بخنشلة”.

قبلها كان وفد البعثة الاستعلامية عن لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة قد عقد بمقر ولاية خنشلة اجتماعا مع الوالي، يوسف محيوت.