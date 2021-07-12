خنشلة: الجيش يفتح المسالك ويقيم عوازل لوقف زحف النيران

واصلت أمس الأحد، مفارز الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري خنشلة بالناحية العسكرية الخامسة تدخلها. للسيطرة على النيران في الغابات. وهذا عن طريق فتح المسالك في المناطق الجبلية الوعرة لتمكين وصول شاحنات الإطفاء إلى الأماكن المشتعلة داخل الغابات.

كما قامت مفارز الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري خنشلة بإقامة عوازل ترابية باستعمال الجرافات ومختلف الآليات لوقف زحف النيران. بالإضافة إلى مساهمة أفراد الجيش الوطني الشعبي في إخماد الحرائق مع مصالح الحماية المدنية ومد يد المساعدة لسكان المداشر والقرى المنعزلة.