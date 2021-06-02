خنشلة: الحماية المدنية تمسك بثعبان داخل منزل عائلي

تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية، خنشلة، مساء الثلاثاء، على الساعة 21 و05 دقائق. بحي المقبرة الإسلامية. لأجل ثعبان داخل مسكن أرضي. يبلغ طوله حوالي 1 متر.

وأفاد بيان الحماية المدنية لولاية خنشلة، اليوم الأربعاء، أنه بعد جهد كبير من طرف الأعوان، تم الإمساك بالثعبان. دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأوصت المواطنين بالحيطة والحذر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وخروج الحشرات.

ودعت الحماية المدنية، في حالة وجود ثعبان أو عقرب في المسكن إلى عدم الإقتراب منه. إخلاء المنزل وإبعاد أفراد العائلة خاصة الأطفال. والإتصال بالنجدات على الرقم الأخضر 14 أو 1021.