خنشلة.. العثور على جثة ستيني مقتولا بعد سرقة سيارته في الحامة

تم العثور اليوم السبت على جثة ستيني مقتولا بمنطقة جيموط بالقرب من جامعة الشهيد عباس لغرور ببلدية الحامة بولاية خنشلة.

و أوضحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأن كتيبة الدرك الوطني بدائرة الحامة تلقت بلاغا من طرف مواطنين يفيد بوجود جثة شخص على قارعة الطريق بالقرب من جامعة عباس لغرور.

ليتنقل عناصرها إلى عين المكان حيث وجدوا جثة الضحية غارقا في دمائه و آثار طعنات آلة حادة على الجهة اليمنى من رقبته.

الجثة تعود للمواطن “ح.ا” الذي يبلغ من العمر 66 سنة ينحدر من بلدية عين الطويلة بولاية خنشلة.

كان أهله قد بلغوا عن اختفائه وعدم عودته إلى المنزل منذ ليلة الخميس إلى الجمعة، حيث توجه إلى محطة نقل المسافرين البرية بخنشلة لاستقبال ابنه العائد من مدرسة أشبال الأمة بالبليدة.

ليعثر عناصر الدرك الوطني على جثته مرمية على قارعة الطريق في الوقت التي لا تزال سيارته متوارية عن الأنظار.

وتم نقل جثة الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية.

في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات متواصلة من طرف مصالح الدرك الوطني لمعرفة ظروف وملابسات هذه الجريمة.