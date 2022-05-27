خنشلة..العثور على جثة شاب مشنوق بضواحي بلدية خيران

اهتزت ولاية خنشلة، اليوم الجمعة، على وقع حادثة مأساوية راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 18 سنة عثر عليه جثة هامدة داخل منزله العائلي بضواحي بلدية خيران.

وحسب مصادرنا فإن الشاب يكون قد أقدم على الانتحار شنقا لأسباب لا تزال غامضة.

هذا وتدخلت الفرقة الثانوية للحماية المدنية بابار فور سماع الخبر ، أين تم نقله الى أقرب مستشفى من مكان وقوع الحادث.

فيما باشرت مصالح الدرك الوطني فتح تحقيق في الحادثة المأساوية لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة.