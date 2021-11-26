خنشلة: العثور على سبعيني متفحما داخل مستودع منزله

إهتز سكان مدينة خنشلة ليلة الخميس إلى الجمعة على الساعة الواحدة ليلا بسبب حادثة مؤلمة. بعد أن تم العثور على جثة شخص مفحّم داخل مستودع بمسكنه الفردي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بعد بلاغ باندلاع حريق داخل مستودع، وأثناء التدخل تم العثور على جثة شخص في العقد السابع من عمره متفحما داخل مستودعه. ليتم نقله الى مصلحة حفظ الجثث الى مستشفى أحمد بن بلة.

كما قامت مصالح الأمن المختصة إقليميا بفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة المؤلمة.

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العثور على جثة إمرأة ورجل في حالة حرجة بخنشلة

عثرت فرقة الوحدة الثانوية للحماية المدنية قايس بولاية خنشلة على جثة امرأة، ورجل في حالة حرجة داخل منزل في حي 17 جوان. كما تم نقل الرجل البالغ من العمر 41 سنة في حالة حرجة على جناح السرعة للمستشفى في خنشلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية تم ايجاد موقد مشتعل وتبقى أسباب الحادثة مجهولة الى حين مواصلة التحقيقات من طرف المصالح الأمنية.

إصابة شخصين بحروق إثر احتراق منزل

أصيب شخصين ينحدران من منطقة غيل اوجليل ببلدية طامزة ولاية خنشلة. بحروق من الدرجة الثانية والثالثة. وذلك إثر حريق شب بمنزل قديم. وحسب بيان للحماية المدنية، فإن الشخصين المصابين يبلغان من العمر بين 19 و 23 سنة. لتتدخل على جناح السرعة لتقديم الاسعافات الاولية. أين تم نقل المصابين الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى طامزة. ليتم بعدها تحويلهما الى مستشفى علي بوسحابة بعاصمة الولاية. من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا بغية معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الحادثة.