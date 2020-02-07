خنشلة: القبض على رئيس القسم الفرعي للسكن بأولاد رشاش متلبسا بتعاطي الرشوة

أوقف عناصر الشرطة القضائية بأولاد رشاش في خنشلة رئيس القسم الفرعي للسكن متلبسا بتعاطي الرشوة.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت إثر شكوى قدمها احد المواطنين ضد رئيس القسم الفرعي للسكن بأولاد رشاش.

والذي طلب منه مبلغ 20 ألف دج من أجل تسهيل حصول الضحية على الشطر الأول من الإعانة المالية للدولة الموجهة للبناء الريفي.

وعلى إثر ذلك تم إخطار وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق في القضية أين تم تصوير الأوراق النقدية

العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه بالقرب من مكتبه وبحوزته مبلغ مالي قدره 20 ألف دج تسلمه من عند الضحية.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش.