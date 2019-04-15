خنشلة.. الكشف عن ورشتين لصناعة الأسلحة وحجز 8 قناطير من مواد متفجرة بالحامة

تمكنت مصالح أمن بلدية الحامة بخنشلة، من تفكيك ورشتين لصناعة الأسلحة والذخيرة، وتوقيف شخصين حسبما أورده بيان لذات المصالح.

وأفاد البيان، أنه تم العثور بمرآب منزل أحد المتهمين على مواد تدخل في صناعة الذخيرة والمتفجرات بوزن يفوق الـ8 قناطير.

وهي البارود الأسود ونترات البوتاسيوم والكبريت والفحم بالإضافة إلى آلة طحن وخراطيش فارغة وميزان إلكتروني.

وألبسة تستعمل من طرف المشتبه به في صناعة هذه المواد ليقوم عناصر الفرقة بحجزها وتحويل المشتبه به إلى مقرالأمن الولائي.

وفي نفس السياق، توصلت ذات المصالح، لوجود شخص آخر أنشأ ورشة سرية لصناعة الخراطيش والأسلحة دون رخصة بنفس البلدية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد خطة تم إلقاء القبض على المتورط وحجز خراطيش فارغة ومواد تستعمل في صناعة المتفجرات.

ليتم توقيف المتهم وتحويله إلى المصلحة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، أُنجزملف جزائي ضد المشتبه بهما وتقديمهما مساء اليوم الاثنين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.