خنشلة: انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

أشرف والي خنشلة، علي بوزيدي، على انطلاق عملية التلقيح على مستوى مركز التلقيح بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الشادلي بن جديد ششار.

يأتي ذلك مباشرة بعد استلام الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19.

وستمس هذه العملية في مرحلتها الأولى مستخدمي الصحة وفئات الأشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

وقد استمع الوالي للشروحات المقدمة من طرف الأطباء المؤطريين لهذه العملية فيما يخص عملية تسجيل المتطوعين الراغبين في عملية التلقيح.

بعدها عاين ظروف سير العملية أين حضر عمليات التلقيح الأولى لفائدة الأطباء والممرضين المتطوعين.