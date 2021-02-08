خنشلة: انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

أشرف اليوم الاثنين والي خنشلة علي بوزيدي، على انطلاق عملية التلقيح بمركز التطعيم الولائي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد بن بلة.

وكان مرفقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، رئيس بلدية خنشلة، المفتش العام للولاية، الأجهزة الأمنية والعسكرية والأسرة الاعلامية.

وانطلقت عملية التلقيح مباشرة بعد استلام الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19.

ومست هذه العملية في مرحلتها الأولى مستخدمي الصحة وفئات الأشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

واستمع الوالي إلى الشروحات المقدمة من طرف الأطباء المؤطرين لهذه العملية فيما يخص عملية تسجيل المتطوعين الراغبين في عملية التلقيح.

بعدها عاين ظروف سير العملية، أين حضر عمليات التلقيح الأولى لفائدة الأطباء المتطوعين وكذا مدير ورئيسي مصلحة بمديرية الصحة.

بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة، مدير الحماية المدنية، صحفي.

وحث على التقرب من جميع مؤسسات الصحة الجوارية (33 مركز من بينها 12 مركز متنقل لفائدة سكان مناطق الظل) للتسجيل.