خنشلة..انقاذ 4 أشخاص من الإختناق بسبب الغاز

تدخل اعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية خنشلة ،مساء اليوم، لانقاذ 4 أشخاص مختنقين بغاز اول اكسيد الكربون.

وتمثل الحادث في اختناق 4 شباب بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد ناري.

وذلك بحي 350 سكن (ورشة بناء) بطريق بغاي بلدية ودائرة خنشلة.

وتترواح أعمار هؤلاء الشباب ما بين 17 و 18 سنة وجدوا في حالة غثيان أين تم اسعافهم في عين المكان وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى احمد بن بلة بعاصمة الولاية.

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تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري السادس من الإطاحة بشخص يستهدف سرقة أصحاب النقل الحضري بمدينة خنشلة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار نشاطاتها المكثفة من أجل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لا سيما الماسة منها بالأشخاص والممتلكات. حيث يقوم المشتبه فيه باستدراج أصحاب مركبات النقل الحضري إلى أماكن مختلفة بمدينة خنشلة، ليتحايل عليهم. ليقوم بعد ذلك بسرقة مبالغ مالية معتبرة تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 30 ألف دينار. ثم يفر نحو وجهة مجهولة.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود إلى استقبال مصالح الأمن الحضري السادس إلى العديد من الشكاوى لضحايا من اصحاب سيارات النقل الحضري بخنشلة. مفادها تعرضهم للسرقة من قبل أحد الأشخاص. في عمليات سرقة مخطط لها مسبقا. ثم يلوذ بالفرار في كل مرة داخل الأحياء التي ينزل بها.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز ملفين جزائيين في حق المشتبه فيه. الأول بموضوع السرقات المتعددة بعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه حكم بستة أشهر حبس نافذة و تعويض مالي لكل الضحايا بقيمة 10.000 دج. أما الملف الثاني بموضوع السرقة أين صدر في حقه حكم يقضي بسنة حبس نافذة. و غرامة مالية تقدر بـ50.000 دج مع الإيداع .

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الإطاحة بعصابة سطو على المنازل استولت على أكثر من مليار سنتيم في قايس بخنشلة

تمكن أفراد مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول التابع لأمن دائرة قايس بخنشلة. من الإطاحة بجمعية أشرار استولت على مبلغ مالي جد معتبرمن العملة الوطنية. بالإضافة إلى سلاسل من المعدن الأبيض وأجهزة كهرومنزلية. وقائع القضية تعود إلى تقدم مواطن أمام مصالح الأمن الحضري الأول بأمن دائرة قايس من أجل إيداع شكوى رسمية بخصوص تعرض مسكنه العائلي الشاغر الكائن بمدينة قايس للاقتحام والسرقة من مجهولين. استهدفوا مبلغا ماليا معتبرا قدره مليار وثلاث مائة مليون سنتيم. وأربعة أجهزة تلفاز بلازما وكاميرا رقمية. بالإضافة كذلك إلى ثلاث سلاسل من المعدن الأبيض. كما جاءت العملية بعد ترصد غياب العائلة عن مقر السكن، وعلى الفور تنقلت قوات الشرطة إلى مسكن الضحية، أين تم إجراء المعاينة الميدانية لمسكنه، مع فتح تحقيق معمق في القضية، تزامنا وتلقي ذات المصالح بلاغا عن وجود حريق على مستوى سكن في طور الإنجاز كائن بمخرج المدينة. وبعد تنقل قوات الشرطة إلى عين المكان لإجراء المعاينات والتحقيقات الأولية مرفوقين بعناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية من أجل إخماد الحريق، تم العثور على وثائق إدارية تخص الضحية. كما تم العثور على خزنة حديدية مصفحة تعرضت للحرق، كما تم حرق أربع أجهزة تلفزيون نوع بلازما، وبعد الاتصال بالضحية وتنقله إلى المصالح الأمنية. تعرف من الوهلة الأولى على الأغراض التي تم حرقها من قبل الفاعلين. ليتم مواصلة التحقيق من أجل كشف ملابسات القضية. واستغلالا للمعلومات المتوفرة، وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري في الجريمة تم التوصل إلى تحديد هوية 3 أشخاص مشتبه فيهم بضلوعهم في عملية السرقة. تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة.

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