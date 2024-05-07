خنشلة: ايداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت بتهمة التسبب في نشوب حريق غابي

على اثر الحريق الذي اندلع بتاريخ 30 مارس 2024 على مستوى غابة بويلفان ببلدية بوحمامة، والذي تسبب في اتلاف أكثر من 56 هكتار من الاشجار الغابية، تم تكليف فصيلة الابحاث للدرك الوطني بخنشلة في فتح تحقيق ابتدائي خلص الى ان هذا الحريق ناتج عن عدم أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للأمن أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بعملية حرق المخلفات الغابية .

أين تم تقديم سبعة أشخاص مشتبه فيهم أمام النيابة بتاريخ 7 ماي 2024 ومتابعتهم بموجب اجراءات المثول الفوري بجنحة التسبب بغير قصد في نشوب حريق طبقا لأحكام القانون 23/12 المتعلق بالغابات والثروة الغابية .

وعليه أمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 13/05/20240 مع وضع خمسة متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهمين اثنين تحت نظام الرقابة القضائية .