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قناة النهار

خنشلة : تأخر تساقط الأمطار ينذر بموسم فلاحي

بقلم قناة النهار
خنشلة : تأخر تساقط الأمطار ينذر بموسم فلاحي
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خنشلة : تأخر تساقط الأمطار ينذر بموسم فلاحي

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