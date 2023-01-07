قناة النهار خنشلة : تأخر تساقط الأمطار ينذر بموسم فلاحي بقلم قناة النهار نشر في 07 جانفي 2023 - 15:40 شارك غرِّد أرسل 20 0 خنشلة : تأخر تساقط الأمطار ينذر بموسم فلاحي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kkVIh اقرأ أيضا يحيى طبيش: عام 2022 خرج عليا وتحصلت على الدكتوراه في الإعلام قناة النهار 29 ديسمبر "وزير التجارة للنهار :" الطريق العابر للصحراء و الطريق بين تندوف الزويرات الموريتانية شريان إقتصادي قناة النهار 23 ديسمبر عمر ركاش: المجلس الوطني للإستثمار كان من أكبر العقبات أمام المستثمرين قناة النهار 21 ديسمبر يوم دون سيارة..مبادرة للترفيه عن العائلات في العطلة المدرسية قناة النهار 30 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي.." البيئة في الجزائر تعاني الويلات".. شاهد قناة النهار 18 ديسمبر وكأنّك في البرازيل 😱😱 مداهمة قويّة لأحد البيوت في الحرّاش والقبض على أخطــر مروّجة قناة النهار 27 ديسمبر "وزير الصناعة الصيدلانية :"إنطلاق إنتاج الأنسولين في الجزائر الأسبوع المقبل قناة النهار 03 جانفي نصر الدين قمريش: لابد من تأجيل الخلافات إلى ما بعد "الشان" لإعطاء أحسن صورة للجزائر قناة النهار 24 ديسمبر وزير التربية : ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين مغلق و الجميع يزاول عمله قناة النهار 02 جانفي مصطفى زبدي: ظاهرة الترويج للألوان التي تمس بالقيم والأخلاق إستفحلت وإتخذت منحى آخر قناة النهار 03 جانفي