خنشلة تجدد العهد مع الانتصارات والداربي من دون فائز

حقق فريق اتحاد خنشلة، مساء اليوم السبت، انتصار صعبا وثمينا أمام ضيفه ترجي مستغانم، في افتتاح لقاءات الجولة الـ 11 من البطولة المحترفة.

وفاز “السيسكاوة” بهدف يتيم، سجله اللاعب ايتوقا، في الدقيقة الـ 15، لينهي الفريق بذلك، سلسلة من الهزائم استمرت لـ 3 جولات متتالية، أمام كل من شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر وأتليتيك بارادو.

وسمح هذا الانتصار لاتحاد خنشلة، بالتنفس قليلا والوصول إلى النقطة الـ 14. فيما تعقدت وضعية “الحواتة” أكثر، بعد تلقيهم خامس انهزام تواليا. مع تجمد رصيد الفريق عند النقطة الـ 8، على بعد خطوة من أتليتيك بارادو، صاحب المركز ما قبل الأخير.

ولحساب ذات الجولة، انتهى الداربي العاصمي، بين شباب بلوزداد والجار اتحاد العاصمة. على وقع التعادل السلبي، ليصل الفريقان معا إلى النقطة الـ 15 مع لقاءين مؤجلين لكل منهما.

وتتتواصل فعاليات الجولة الـ 11 مساء اليوم السبت. بإجراء 3 لقاءات تجمع بين مستقبل الرويسات وضيفه مولودية وهران، وأولمبيك أقبو، الذي سيكون في سفرية صعبة لملاقاة وفاق سطيف.

بينما تختتم غدا الأحد، بـ 4 لقاءات، يتقدمها الصدام القوي بين شباب قسنطينة والضيف شبيبة القبائل، إلى جانب مولودية البيض والضيف مولودية الجزائر. ولقاء شبيبة الساورة وأتليتيك بارادو، بالإضافة إلى مواجهة نجم بن عكنون ومضيفه أولمبي الشلف.