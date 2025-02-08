خنشلة: تحقيق إنتاج وفير لسمك البلطي الأحمر لأول مرة بالجزائر

قامت مؤسسة كوسيدار للزراعة اليوم الثلاثاء، بولاية خنشلة، بتحضير كمية معتبرة من سمك البلطي الأحمر (تيلابيا)، تقدر بـ 10 قناطير، موجهة للتسويق عبر مختلف مسامك الوطن.

وتأتي هذه العملية في إطار التنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.

حيث يتم توجيه الإنتاج إلى مجمع تربية الدواجن للغرب (ORAVIO GAO)، وذلك تحت إشراف مديرية وغرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية قالمة. بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

كما سيتم توزيع الكميات المنتجة عبر جميع نقاط البيع التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (ONAB). مما يساهم في توفير هذا المنتج الغذائي الهام بأسعار تنافسية للمستهلك الجزائري.