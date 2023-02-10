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قناة النهار

خنشلة : تساقط كثيف للثلوج..ومرتفعات بوحمامة تكتسي الحلة البيضاء

بقلم قناة النهار
خنشلة : تساقط كثيف للثلوج..ومرتفعات بوحمامة تكتسي الحلة البيضاء
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خنشلة : تساقط كثيف للثلوج..ومرتفعات بوحمامة تكتسي الحلة البيضاء

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