خنشلة.. تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز

أُصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى العمارات الجديدة طريق خنشلة بلدية و دائرة ششار.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى العمارات الجديدة طريق خنشلة بلدية و دائرة ششار.

مشيرة أن الحادث خلّف تسمم عائلة متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 05سنوات و 52سنة. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور