إعــــلانات
أخبار الجزائر

خنشلة.. تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز

بقلم عايدة.ع
خنشلة.. تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز
  • 80
  • 0

أُصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى العمارات الجديدة طريق خنشلة بلدية و دائرة ششار.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى العمارات الجديدة طريق خنشلة بلدية و دائرة ششار.

مشيرة أن الحادث خلّف تسمم عائلة متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 05سنوات و 52سنة. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Tw9UT
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر