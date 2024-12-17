خنشلة.. تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز
بقلم عايدة.ع
أُصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى العمارات الجديدة طريق خنشلة بلدية و دائرة ششار.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى العمارات الجديدة طريق خنشلة بلدية و دائرة ششار.
مشيرة أن الحادث خلّف تسمم عائلة متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 05سنوات و 52سنة. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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