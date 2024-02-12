خنشلة: تسمم 7 أشخاص إختناقا بالغاز

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون بولاية خنشلة في إصابة 7 أشخاص باختناق.

وتدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لخنشلة من أجل إنقاذ أشخاص متسممين بشقة بالطابق الاول بالعمارات الجديدة بلدية أنسيغة دائرة الحامة. كما أن الحادث تمثل في تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من موقد طهي . و خلف تسمم سبعة أشخاص لهم ضيق في التنفس. ثلاثة من جنس أنثى (21، 25 و 39 ) سنة و أربع أطفال (01، 05، 12 و 13) سنة .

كما تم اسعاف الضحايا وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية خنشلة